Потужні вибухи у Києві – це робота українських ППО

«Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку

Два потужні вибухи у Києві, які пролунали сьогодні близько 04:22 ранку, це робота українських систем протиповітряної оборони. Про це «Главкому» повідомили в Офісі президента та пише Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.