Російська авіакомпанія відмовилася купувати літаки Superjet після катастрофи в Москві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак Sukhoi Superjet 100 в польоті

Кілька зарубіжних компаній, які закупили літаки серії SSJ 100, стали масово відмовлятися від їхньої експлуатації

Авіакомпанія «Ямал», яка має у своєму парку 15 літаків Sukhoi Superjet 100, не купуватиме ще 10 таких авіалайнерів – аналогів того повітряного судна, на борту якого в Москві 5 травня загинула 41 людина.

Російські інформагенції передають слова генерального директора авіакомпанії «Ямал» Василя Крюка, який пояснює мотиви відмови економічними причинами («не виходить тієї економічної моделі в плані підтримки льотної придатності»).

Водночас у «Ямалі» до закінчення розслідування катастрофи літака в аеропорту «Шереметьєво» не планують припиняти експлуатацію вже наявних літаків Superjet.

«Ямал» має другий найбільший в Росії парк літаків Superjet. Найбільшим експлуатантом Superjet є «Аерофлот», у якого 50 літаків SSJ 100.

Кілька зарубіжних компаній, які закупили літаки серії SSJ 100, наприкінці 2018 року стали масово відмовлятися від їхньої експлуатації. Мексиканська компанія Interjet, яка закупила в Росії 22 авіалайнери, повністю відмовилася від їхнього використання. Так само вчинили бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines і ірландська CityJet.

У неділю, 5 травня, літак SSJ100 здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» після 28 хвинил польоту рейсом Москва-Мурманськ. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність. Повідомляють про блискавку, яка потрапила в літак, і після чого вийшли з ладу прилади. Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі, їх елементи потрапили в двигун, після чого виникла пожежа. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула. За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США. В МЗС України повідомили, що серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка. В соцмережах вже опублікували список загиблих.

Читайте також:

Джерело: Радіо Свобода