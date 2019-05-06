Внаслідок катастрофи літака в «Шереметьєво» загинула 41 людина - Слідком РФ



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Раніше повідомлялось, що внаслідок інциденту загинули 13 людей

Аварійно-рятувальні роботи на місці катастрофи в «Шереметьєво» завершені

Із 78 осіб, які перебували на борту літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво», загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на представника Московського міжрегіонального управління слідчого комітету на транспорті Олену Марковську.

«Загинула 41 особа», - сказала Марковська журналістам.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи на місці катастрофи в «Шереметьєво» завершені.

«На даний момент завершені аварійно-рятувальні роботи. Служби аеропорту почали проводити заходи по буксируванню повітряного судна і ліквідації наслідків події", - повідомили виданню в прес-службі аеропорту.

Джерело агентства додао, що основною причиною загибелі людей у хвостовому відсіку Superjet-100 стала спроба деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.

«За попередніми даними, з опитування очевидців випливає, що коли літак вдарився об землю і загорівся, деякі пасажири стали в паніці діставати свої речі з полиць. Це ускладнило евакуацію людей з задніх рядів літака і вони загинули у вогні», - сказав співрозмовник видання.

Раніше повідомлялось, що внаслідок інциденту загинули 13 людей, в тому числі двоє дітей.

Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

За інформацією ЗМІ, загоряння на борту літака сталося під час того, як задня стійка шасі зруйнувалася від удару об землю.

На борту літака перебували 73 пасажири.

Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.