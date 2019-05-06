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Superjet 100: хронологія катастроф

Основний покупець Sukhoi Superjet 100 - «Аэрофлот» Фото: РИА Новости

Вчорашня катастрофа Superjet 100 стала другою з людськими жертвами. Усього за вісім років в аваріях з цим лайнером загинуло 86 людей

Реактивний пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 став першим лайнером з часів СРСР, сконструйованим і побудованим в Росії. Амбітний авіапроект передбачає випуск двох версій літака: для перевезення 75 або 95 пасажирів. Перший політ прототипу відбувся в травні 2008 року, а експлуатувати літак на авіалініях почали з квітня 2011 року.

Нині експлуатується 120 бортів SSJ 100. В основному російським «Аерофлотом» та мексиканською бюджетною авіакомпанією Interjet. У флоті мексиканців два роки тому було 22 борта Sukhoi Superjet 100, хоча повідомлялось, що 4 з них розібрали на запчастини. Також російські літаки купляли казахстанська Bek Air, ірландська CityJet та Таїланд. Правда, єдина європейська компанія вже відмовилась від експлуатація російського літака.

Перша авіакатастрофа російського літака з людськими жертвами трапилась в Індонезії. 9 травня 2012 року SSJ 100 з 45 особами на борту через 25 хвилин після вильоту з Джакарти в умовах хмарності врізався в гору Салак (острів Ява). Примітно, що це був демонстраційний політ - частина організованого фірмою «Сухой» туру під назвою «Вітаємо Азію!» по 6 країнах Центральної та Південно-Східної Азії.

Тоді експерти вину за катастрофу переклали на загиблий екіпаж лайнера (відсутність у нього достовірних даних про рельєф місцевості) а також на неуважність і перевантаженість індонезійських диспетчерів. ЗМІ повідомляли, що один з індонезійських пілотів, що летів в кабіні SSJ 100, відволікав екіпаж обговоренням можливостей лайнера.

Рятувальники не могли навіть наблизитись до місця аварії «Суперджета» в Індонезії

Перша ж аварійна ситуація Sukhoi Superjet 100 сталась у грудні 2011 року. Тоді російський літак не зміг злетіти в аеропорту Мінська. Причина - поломка тяги передньої опори шасі.

Через проблеми з шасі 16 березня 2012 трапилась перша поломка Sukhoi Superjet 100 у Шереметьєво. Тоді екіпаж вирішив повернутися після зльоту, тому що не закривалася стулка переднього шасі.

Навесні того ж року в Казані SSJ 100 із-за дефекту шасі викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки.

Потім відбулись ще дві аварії в Шереметьєво – російський літак повернувся в аеропорт після зльоту. В червні 2012 на борту рейсу Москва—Копенгаген відмовив температурний датчик кондиціонерів. А 14 травня 2013 рейс до Харкова повернувся, тому що спрацювала сигналізація про відмову комп'ютера управління правим двигуном.

Влітку 2013 року російський літак приземлився в Ісландії без шасі «на черево». Внаслідок інциденту ніхто не загинув, а літак підлягав відновленню.

5 грудня 2013 року трапилось два інциденти з «Суперджетом». В аеропорту Челябінська здійснив вимушену посадку літак, який летів з Магнітогорська в Москву. Як пояснили в «Цивільні літаки Сухого», літак здійснив вимушену посадку через неприбирання шасі при вильоті. А в аеропорту Анапи літак перервав зліт через виявлену технічну несправність і в штатному режимі повернувся на стоянку.

На початку 2014 року Sukhoi Superjet 100, який мав летіти в Одесу, знову здійснив аварійну посадку в Шереметьєво. В процесі зльоту у двигуна літака зустрічним вітром відірвало обшивку.

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Наступного року в травні з російським літаком відбулась чергова поломка двигуна. Під час зльоту SSJ 100 загубив деталь двигуна, що відповідала за шумопониження і розподіл потоків газу в двигуні. Несправність помітили при огляді літака в Києві (польоти в Росію Україна заборонила лише через півроку після цієї поломки). Згодом деталь знайшли на злітній смузі в Шереметьєво.

25 жовтня 2015 під час буксирування на території аеропорту в Мехіко Sukhoi Superjet 100 врізався в телескопічний трап. Внаслідок цього значно пошкодилась носова частина.

В липні 2016 року в Омську здійснив аварійну посадку рейс Барнаул — Сочі. Тоді повідомлялось про технічні проблеми маслосистеми двигуна.

У жовтні 2018 року Sukhoi Superjet-100 вилетів в Ханти-Мансійськ, але повернувся. У літака спрацював датчик невипуску стійки шасі. При приземленні літак викотився за межі ЗПС. Поранення отримали 4 людей.

У березні 2019 лайнер «Аерофлоту» екстрено приземлився в Шереметьєво. У повітряного судна тріснуло лобове скло. А в квітні мала місце 11-годинна затримка рейсу Москва-Воронеж через технічний збій.

Іміджевий проект Росії

Вчорашня авіакатастрофа в Шереметьєво стала другою аварією Superjet 100 з людськими жертвами. Багато це чи мало, стверджувати не можна. Тому що кількість рейсів, здійснених цим літаком, важко порівнювати з літаками інших виробників. Але, як повідомляють ЗМІ, у «Аерофлоті» рівень безпеки SSJ-100 оцінюється, як середній (високий рівень безпеки - у Boeing та Airbus).

Але відразу однією із проблем Sukhoi Superjet 100 називали шасі. Це помітно з того, скільки аварійних ситуацій цього літака пов’язано саме з шасі. Також в ЗМІ повідомляють про нестачу запчастин до SSJ 100. А відмова систем літака під час польоту - не таке вже й рідкісне явище для «Суперджета».

В такій ситуації авіакомпанії менше використовують цей літак. Заступник головного інженера департаменту авіаційно-технічного забезпечення «Аерофлоту» Констянтин Мохна після року експлуатації Sukhoi Superjet 100 відзначав, що щодобовий наліт кожного літака становить 3,9 годин замість мінімально запланованих 8-9 год.

За даними на жовтень 2018 року, з 50 літаків Sukhoi Superjet 100, які належать «Аерофлоту», більш ніж шість днів поспіль не літали 15. Хоча для комерційної експлуатації літаків вважається нормальним 11 годин польоту в день.

До того ж повідомляють про нестачу запчастин. Так, в Мексиці саме тому розібрали декілька бортів на запчастини. А в лютому 2019 ірландська авіакомпанія CityJet, єдиний європейський експлуатант Sukhoi Superjet 100, перестала використовувати російські літаки через проблеми з обслуговуванням і брак запчастин.

Superjet 100 в Шереметьєво після пожежі (фото з відкритих джерел)

У ЗМІ припускають, що купівля Sukhoi Superjet 100 російськими авіакомпаніями – це більше «соціальне навантаження» заради підтримки вітчизняного авіавиробництва. Слід нагадати, що вартість розробки SSJ 100 (станом на 2008 р., без урахування вартості розробки двигуна SaM-146) становила орієнтовно $1,4 млрд. Не можна ж кількамільярдний проект просто так закрити...

Напевно, тому у вересні 2018 року «Аерофлот» підписав з Об'єднаною авіабудівною корпорацією угоду на поставку ще 100 літаків SSJ 100. Їх мають поставити з 2019 по 2026 роки. Поки не відомо, чи вплине остання авіакатастрофа на ці поставки літаків.