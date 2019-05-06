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    В МЗС повідомили, що серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка

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    На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п&rsquo;ять членів екіпажу - В МЗС повідомили, що серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка
    На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу

    Постраждала жінка, як зазначили в МЗС України, перебуває у лікарні

    Під час авіакатастрофи, що сталася 5 травня в аеропорту «Шереметьєво» у Росії, за попередніми даними, постраждала громадянка України.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію заступника директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича.

    «За попередньою інформацією, (в авіакатастрофі у Шереметьєво – ред.) постраждала громадянка України», - сказав Кирилич.

    З його слів, наразі постраждала перебуває у лікарні, їй надається вся необхідна медична допомога.

    Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

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