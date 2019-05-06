В МЗС повідомили, що серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка



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На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу

Постраждала жінка, як зазначили в МЗС України, перебуває у лікарні

Під час авіакатастрофи, що сталася 5 травня в аеропорту «Шереметьєво» у Росії, за попередніми даними, постраждала громадянка України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію заступника директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича.

«За попередньою інформацією, (в авіакатастрофі у Шереметьєво – ред.) постраждала громадянка України», - сказав Кирилич.

З його слів, наразі постраждала перебуває у лікарні, їй надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.