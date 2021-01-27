  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російська поліція затримала брата Навального

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Куди повезла поліція Олега Навального поки невідомо - Російська поліція затримала брата Навального
    Куди повезла поліція Олега Навального поки невідомо
    Фото з відкритих джерел

    Поліція забрала Олега Навального після обшуку у квартирі його брата

    Співробітники правоохоронних органів РФ завершили обшук у квартирі політика Олексія Навального у Москві. Про це повідомляє Meduza.

    Зазначається, що після закінчення обшуку брата політика Олексія Навального – Олега Навального, забрали поліцейські.

    «Куди саме повезли затриманого, невідомо», – йдеться у повідомленні.

    зазначається, що 27 січня російські силовики влаштували обшук в квартирі Олексія Навального, його дружини Юлії та соратників політика. Обшуки пов'язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня у Москві.

    Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

    Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.

    Читайте більше: 

    Теги: Росія обшук політика Олексій Навальний поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies