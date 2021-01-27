Російська поліція затримала брата Навального

Поліція забрала Олега Навального після обшуку у квартирі його брата

Співробітники правоохоронних органів РФ завершили обшук у квартирі політика Олексія Навального у Москві. Про це повідомляє Meduza.

Зазначається, що після закінчення обшуку брата політика Олексія Навального – Олега Навального, забрали поліцейські.

«Куди саме повезли затриманого, невідомо», – йдеться у повідомленні.

зазначається, що 27 січня російські силовики влаштували обшук в квартирі Олексія Навального, його дружини Юлії та соратників політика. Обшуки пов'язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня у Москві.

Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.