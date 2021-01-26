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    У світі

    Байден розгляне усі варіанти відповіді на затримання Навального

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    Байден і його адміністрація залишають за собою право вжити заходів у відповідь на це затримання

    США знову закликали російську владу звільнити опозиціонера Олексія Навального й інших росіян, затриманих на акціях протесту 23 січня у десятках російських міст.

    Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на пресбрифінгу, яку цитує Reuters, Global news

    Пряма мова Псакі: «Президент США Джо Байден розглядатиме всі варіанти як відповідь на затримання Навального«.

    Вона додала, що Байден і його адміністрація залишають за собою право вжити заходів у відповідь на це затримання.

    Вона повторила попередній заклик до російської влади - звільнити всіх затриманих, а також «негайно і без умов« звільнити Навального.

    Нагадаємо, у середині січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про, так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї, з сімома тисячами гектарів навколо палацу.

    Як повідомлялося, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

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    Теги: США мова розслідування
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