Байден розгляне усі варіанти відповіді на затримання Навального
Байден і його адміністрація залишають за собою право вжити заходів у відповідь на це затримання
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на пресбрифінгу, яку цитує Reuters, Global news
Пряма мова Псакі: «Президент США Джо Байден розглядатиме всі варіанти як відповідь на затримання Навального«.
Вона додала, що Байден і його адміністрація залишають за собою право вжити заходів у відповідь на це затримання.
Вона повторила попередній заклик до російської влади - звільнити всіх затриманих, а також «негайно і без умов« звільнити Навального.
Нагадаємо, у середині січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про, так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї, з сімома тисячами гектарів навколо палацу.
Як повідомлялося, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.
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