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    У світі

    Російський опозиціонер Навальний затриманий у «Шереметьєво»

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    Олексія Навального чекали вже на паспортному контролі - Російський опозиціонер Навальний затриманий у «Шереметьєво»
    Олексія Навального чекали вже на паспортному контролі
    Фото: Навальний LIVE

    Силовики краще за прихильників знали, в який аеропорт прибуде глава «Фонду боротьби з корупцією»

    Російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво». Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію на каналі Навальний LIVE.

    Підстави для затримання політика правоохоронці, попри його вимогу, не назвали, адвоката з ним не пустили. Відомо, що затримання проводили співробітники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Російської Федерації.

    «17 січня в аеропорту «Шереметьєво» співробітниками відділу розшуку оперативного управління ФСВП Росії по Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну. Подальшу міру запобіжного заходу Навального А. А. визначить суд. До рішення суду він перебуватиме під вартою», – повідомляє прес-служба Федеральної служби виконання покарань.

    Сьогодні опозиціонер прибув на батьківщину після лікування в німецькій клініці, куди потрапив внаслідок отруєння.

    В аеропорту «Внуково», де очікувалось прибуття борту з головою «Фонду боротьби з корупцією», поліція провела затримання його прихильників.

    У підсумку літак з опозиціонером сів у іншому московському аеропорту – «Шереметьєво».

    Теги: отруєння політика аеропорт Олексій Навальний поліція корупція час
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