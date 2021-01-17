Російський опозиціонер Навальний затриманий у «Шереметьєво»

Силовики краще за прихильників знали, в який аеропорт прибуде глава «Фонду боротьби з корупцією»

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво». Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію на каналі Навальний LIVE.

Підстави для затримання політика правоохоронці, попри його вимогу, не назвали, адвоката з ним не пустили. Відомо, що затримання проводили співробітники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Російської Федерації.

«17 січня в аеропорту «Шереметьєво» співробітниками відділу розшуку оперативного управління ФСВП Росії по Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну. Подальшу міру запобіжного заходу Навального А. А. визначить суд. До рішення суду він перебуватиме під вартою», – повідомляє прес-служба Федеральної служби виконання покарань.

Сьогодні опозиціонер прибув на батьківщину після лікування в німецькій клініці, куди потрапив внаслідок отруєння.

В аеропорту «Внуково», де очікувалось прибуття борту з головою «Фонду боротьби з корупцією», поліція провела затримання його прихильників.

У підсумку літак з опозиціонером сів у іншому московському аеропорту – «Шереметьєво».