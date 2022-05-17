Рашисти обстріляли Бахмут: горить завод Knauf (відео)

Завод Knauf вважався одним із найвдаліших проєктів із залучення іноземних інвестицій в Донецьку область

Російські окупанти обстріляли завод Knauf у Бахмуті Донецької області. Внаслідок обстрілу сталося займання.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Густий чорний дим над заводом бачать жителі Бахмута, Соледару та інших населених пунктів поблизу. Завод охопило полум'я. Наразі невідомо, чи змогли рятувальники розпочати ліквідацію пожежі.

Завод Knauf, який займався виробництвом будівельних сумішей, вважався одним із найвдаліших проектів із залучення іноземних інвестицій в Донецьку область. Місцева влада дуже ним пишалася.

В мережі з'явилося відео того, як захисники «Азовсталі» вчора, 16 травня, залишали територію заводу під час евакуації важкопоранених воїнів.

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців.