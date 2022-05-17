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    Події в Україні

    Рашисти накрили «Градами» евакуаційні автобуси з Сєвєродонецька та Лисичанська

    Окупанти постійно обмстрілюють колони машин, які вивозять мирних жителів&nbsp; - Рашисти накрили «Градами» евакуаційні автобуси з Сєвєродонецька та Лисичанська
    Окупанти постійно обмстрілюють колони машин, які вивозять мирних жителів 
    фото Сергія Гайдая

    Із Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 27 дорослих і шестеро дітей

    Сьогодні із Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області вдалося вивезти 33 людини, в тому числі шестеро дітей. Дорогою окупанти обстріляли автобус з евакуйованими із «Градів», повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

    «З Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 27 дорослих і шестеро дітей», – написав у своєму Telegram Гайдай.

    За його словами, по дорозі автобус з евакуйованими мирними жителями окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град». Траса, по якій рухалася машина, знаходиться під постійним вогнем противника.

    «На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці», – уточнив глава ОВА.

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    Рашисти накрили «Градами» евакуаційні автобуси з Сєвєродонецька та Лисичанська
    Рашисти накрили «Градами» евакуаційні автобуси з Сєвєродонецька та Лисичанська

    Він додав, що також евакуювали вісім жителів Врубівки і 32 – з Гірської громади. Всього за сьогоднішній день вдалося вивезти 73 людини.

    Також сьогодні рашисти обстріляли Бахмут: горить завод Knauf.

    Напередодні на Донбасі захисники відбили 11 атак російських військ.

    Додамо, прокуратура повідомила, що російський офіцер на Київщині наказував розстрілювати колони цивільних авто.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Рашисти накрили «Градами» евакуаційні автобуси з Сєвєродонецька та Лисичанська