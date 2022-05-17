Рашисти накрили «Градами» евакуаційні автобуси з Сєвєродонецька та Лисичанська

Із Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 27 дорослих і шестеро дітей

Сьогодні із Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області вдалося вивезти 33 людини, в тому числі шестеро дітей. Дорогою окупанти обстріляли автобус з евакуйованими із «Градів», повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«З Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 27 дорослих і шестеро дітей», – написав у своєму Telegram Гайдай.

За його словами, по дорозі автобус з евакуйованими мирними жителями окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град». Траса, по якій рухалася машина, знаходиться під постійним вогнем противника.

«На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці», – уточнив глава ОВА.

Він додав, що також евакуювали вісім жителів Врубівки і 32 – з Гірської громади. Всього за сьогоднішній день вдалося вивезти 73 людини.

Також сьогодні рашисти обстріляли Бахмут: горить завод Knauf.

Напередодні на Донбасі захисники відбили 11 атак російських військ.

Додамо, прокуратура повідомила, що російський офіцер на Київщині наказував розстрілювати колони цивільних авто.