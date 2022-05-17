Миколаїв: прокуратура показала, чим рашисти обстрілювали місто (фото)

Один чоловік отримав осколкові поранення

Рашисти знову обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами. Про це повідомляє місцева обласна прокуратура.

Повідомляється, що вранці 16 травня війська РФ з використанням заборонених міжнародними нормами боєприпасів, споряджених касетними зарядами, обстріляли один із районів Миколаєва. Розпочато розслідування. Під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу один чоловік отримав осколкові поранення, а також пошкоджено житлові будинки, автотранспорт та об'єкти міської інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва із застосуванням реактивної артилерії спалахнули автомобіль та магазин в одному з районів міста.

Як повідомлялося, у Миколаївській області силами дорожників триває відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок дій російських окупантів. У регіони зводять тимчасові переправи та обʼїзди.

А в самому Миколаєві відновлено водопостачання.