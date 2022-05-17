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    Події в Україні

    Миколаїв: прокуратура показала, чим рашисти обстрілювали місто (фото)

    Миколаїв після чергового обстрілу касетними боєприпасами - Миколаїв: прокуратура показала, чим рашисти обстрілювали місто (фото)
    Миколаїв після чергового обстрілу касетними боєприпасами
    фото: Миколаївська обласна прокуратура

    Один чоловік отримав осколкові поранення

    Рашисти знову обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами. Про це повідомляє місцева обласна прокуратура.

    Повідомляється, що вранці 16 травня війська РФ з використанням заборонених міжнародними нормами боєприпасів, споряджених касетними зарядами, обстріляли один із районів Миколаєва. Розпочато розслідування. Під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

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    Миколаїв: прокуратура показала, чим рашисти обстрілювали місто (фото)
    Миколаїв: прокуратура показала, чим рашисти обстрілювали місто (фото)
    Миколаїв: прокуратура показала, чим рашисти обстрілювали місто (фото)
    Миколаїв: прокуратура показала, чим рашисти обстрілювали місто (фото)
    фото: Миколаївська обласна прокуратура

    Внаслідок обстрілу один чоловік отримав осколкові поранення, а також пошкоджено житлові будинки, автотранспорт та об'єкти міської інфраструктури.

    Нагадаємо, сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва із застосуванням реактивної артилерії спалахнули автомобіль та магазин в одному з районів міста.

    Як повідомлялося, у Миколаївській області силами дорожників триває відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок дій російських окупантів. У регіони зводять тимчасові переправи та обʼїзди.

    А в самому Миколаєві відновлено водопостачання.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Миколаїв: прокуратура показала, чим рашисти обстрілювали місто (фото)