Рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами: є загиблі та поранені (фото)

За добу окупанти обстріляли десять населених пунктів

Росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами «повітря-земля» та реактивними системами «Град» і «Смерч». Внаслідок чого шестеро людей загинули, а 12 поранені. Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

За добу окупанти обстріляли десять населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

«Надійшла інформація про шістьох загиблих мирних жителів, ще 12 поранені. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів – житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.

Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – зазначається у повідомленні.