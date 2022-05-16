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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами: є загиблі та поранені (фото)

    Руйнувань зазнали 36 цивільних об&rsquo;єктів - Рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами: є загиблі та поранені (фото)
    Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів
    фото: t.me/don_gunp

    За добу окупанти обстріляли десять населених пунктів

    Росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами «повітря-земля» та реактивними системами «Град» і «Смерч». Внаслідок чого шестеро людей загинули, а 12 поранені. Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

    За добу окупанти обстріляли десять населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

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    Рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами: є загиблі та поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами: є загиблі та поранені (фото)

    «Надійшла інформація про шістьох загиблих мирних жителів, ще 12 поранені. Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів – житлові будинки, мечеть, завод, кафе, об’єкти критичної інфраструктури.

    Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – зазначається у повідомленні.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами: є загиблі та поранені (фото)