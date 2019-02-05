На Донбасі російські окупанти розмістили «Гвоздики», «Жаби» та десятки танків – ОБСЄ



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Російські танки на Донбасі (ілюстративне фото) Фото: flickr.com

Українська сторона СЦКК зазначає, що дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Росії демонструють зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту

Українська сторона СЦКК повідомляє, що російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями вимоги щодо відведення важкого озброєння. Про це йдеться у повідомленні ООС у Facebook.

«За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 04 лютого, моніторинг відведення озброєння, передбачений Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього, свідчить, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Так, 01 лютого БПЛА СММ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення - дві самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і чотири буксирувані гаубиці (Д-30 «Жаба», 122 мм) поблизу селища Біле (на захід від Луганська)», - йдеться у повідомленні.

БПЛА міжнародних спостерігачів зафіксував також чотири самохідні гаубиці (2С1), дванадцять буксируваних гаубиць (Д-30) і, ймовірно, шість протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм). Крім того, в тому ж районі, але біля селища Круглик, спостерігачі місії виявили двадцять один танк окупантів (одинадцять Т-72 і десять Т-64). А двадцять дев’ять танків (десять T-72 і дев'ятнадцять T-64) – неподалік Білого.

З боку російсько-окупаційних військ також продовжуються факти відсутності озброєння в місцях постійного зберігання за межами відповідних ліній відведення в непідконтрольному владі України районі Донецької області.

Зокрема, 2 лютого спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що там досі бракує двадцяти трьох танків, дев’яти мінометів та п’ятнадцяти протитанкових гармат (МТ-12). Українська сторона СЦКК зазначає, що подібні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

Як повідомлялося, у понеділок, 4 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.