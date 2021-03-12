Російські бойовики обстріляли з гранатометів Водяне

У штабі запевнили, що на дії ворога наші воїни надавали адекватну відповідь

Усі ворожі обстріли відбувались сьогодні на Донецькому напрямку

Від початку доби російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік.

«Від початку поточної доби, станом на 12 годину, було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню, усі – на Донецькому напрямку», – повідомила речниця.

Так, за словами Сальнік, поблизу Пісків збройні формування Російської Федерації відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Гнутового ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів, а біля Водяного – з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Тарамчука противник вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї. За словами речниці, Росія саботує дотримання миру та виконання взятих на себе зобов’язань і міжнародних домовленостей. Збройні сили держави-агресора продовжують нарощувати бойовий потенціал біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.

Також за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування збройних сил російської федерації продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

«Зокрема, цього тижня противником проведені командно-штабні тренування з приведенням у вищі ступені бойової готовності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. У ході тренувань особливу увагу було приділено організації взаємодії між органами військового управління армійських корпусів та об’єднаних тактичних формувань інших силових структур російських окупаційних адміністрацій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти готують медичні установи до роботи у посиленому режимі: з території російської федерації завозяться запаси медичного майна, обладнуються додаткові лікувальні палати, здійснюється дострокова виписка легко хворих осіб.