Україна хоче отримати американські винищувачі F-35

Повітряні сили Збройних сил України хочуть взяти на озброєння винищувачі п'ятого покоління F-35, але для початку планують отримати F-15. У найближчі 10 років від більшості нинішніх зразків бойової техніки будуть змушені відмовитися. Про це на презентації стратегії Повітряних сил-2025 заявив командувач Сергій Дроздов, передає Український мілітарний портал.

За його словами, на першому етапі переозброєння Повітряні сили планують отримати новий багатофункціональний літак покоління 4++. Після цього можуть взяти на озброєння п'яте покоління.

«Розглядається на першому етапі літак типу Gripen і F-15. Надалі з поглибленням відносин з партнерами – перехід на сучасний літак п'ятого покоління F-35», – зазначив Дроздов.

Командувач також повідомив депутатам, що про протягом наступних 10 років Повітряні сили будуть змушені вивести зі складу основні зразки бойової техніки, що зараз стоїть на озброєнні ЗСУ.

Командувач Повітряних сил ЗСУ зауважив, що ресурсів оборонного бюджету України буде недостатньо для переозброєння. Тому для оновлення парку тактичної авіації необхідно створити окрему державну цільову програму.

Нагадаємо, згідно Візії Повітряних сил-2035 тендер на новий багатофункціональний літак має бути оголошений протягом 2021-2022 років.

Локгід Мартін F-35 «Лайтнінг» II – сім'я перспективних, малопомітних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, розроблена американською фірмою Lockheed Martin Aeronautics Company в трьох варіантах: варіант для потреб ВПС США, для Корпусу морської піхоти США і ВМС Великої Британії, і для потреб ВМС США.

Між іншим, напередодні Радбез вирішив повернути «Мотор Січ» державі. 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР) та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін, КНР).

У ЗМІ цих осіб пов’язують із інвесторами компанії «Мотор Січ».

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ «Мотор Січ».

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

Введення державою Україна санкцій проти китайських акціонерів «Мотор Січ» у Skyrizon називають «варварським грабежем і грубим порушенням законних прав».