YouTube позначив російський фільм про окупацію Криму як образливий

Фільм «Крым. Путь на Родину» (Шлях на Батьківщину - ред.) телеведучого Андрія Кондрашова опублікували на YouTube-сторінці каналу «Россия 24».

Перед переглядом відео з'являється напис: «Учасники спільноти YouTube позначили це відео як неприйнятне та образливе для деяких аудиторій».

Якщо користувач погодиться продовжити перегляд, може з'явитися ще одне попередження про те, що контент може налякати або шокувати.

Автор фільму пов'язав появу попередження з так званою «річницею анексії» Криму. За його словами, у цей час відбувається «спалах переглядів фільму». Також він зазначив, що YouTube не повідомляв про рішення додати попередження.

Стрічку Кондрашова опублікували ще у 2015 році. У ній ідеться про окупацію Росією півострова на початку 2014 року. Загалом фільм складається з інтерв'ю російського президента Володимира Путіна. За шість років фільм переглянули понад 13 мільйонів разів.

Додамо, що сьогодні стало відомо, що шведський міністр дорікнув росіянам крадіжкою Криму, ті впали в істерику. Під час переговорів глава шведського відомства піддав критиці російську владу за окупацію Криму і вторгнення на схід України. Однак російський міністр відкинув претензії європейського міністра і заявив, що «сучасний світ крихкий». Він раптом згадав події трьохсотрічної давнини і заявив, що «не можна зациклюватися на Полтавській битві», та закликав «рухатися далі» й продовжувати діалог між Москвою і Стокгольмом.

Додамо, що напередодні Євросоюз вкотре закликав РФ негайно звільнити усіх кримських політв’язнів. У Європейському Союзі нагадали про свою «непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів» та закликали Росію діяти аналогічним чином

Також 11 березня РНБО ухвалила проект стратегії деокупації Криму.