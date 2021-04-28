Російські бойовики третій день обстрілюють Водяне: фугас влучив у житловий будинок

Прифронтове селище потрапляло під ворожий обстріл 25, 26 та 27 квітня

Прифронтове селище потрапляло під ворожий обстріл 25, 26 та 27 квітня

Один з осколково-фугасних снарядів влучив у житловий будинок і лише дивом не вибухнув

На Донбасі російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати населений пункт Водяне. Про це повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

Зазначається, що українська сторона СЦКК повідомляє про тривалі обстріли збройними формуваннями РФ з тимчасово окупованої території Донецької області населеного пункту Водяне.

«Факти фіксації та верифікації, здійснені представниками Української сторони СЦКК та військовослужбовцями ЗС України свідчать про те, що впродовж трьох днів – 25, 26 та 27 квітня, найманці РФ тричі вели обстріли населеного пункту Водяне та передових позицій ЗС України поблизу нього», – йдеться в повідомленні.

Попри Мінські домовленості, окупанти застосовують артилерію калібру 120 мм з вогневих позицій, які розташовані в межах населених пунктів Саханка, Ужівка, Пікузи та Верхньотошківське, наражаючи цим мирних мешканців на небезпеку.

«Тільки завдяки неймовірному везінню осколково-фугасний снаряд, випущений з гармати «Нона», який 14 квітня влучив у будинок сімейства Сухих, не вибухнув. На підльоті до цілі підривач від’єднався. Військовослужбовці успішно вилучили та утилізували небезпечну знахідку», – зазначили в штабі ООС.

Повідомляється, що маркування на вцілілому боєприпасі слугують вагомим доказом того, що зброю найманцям на тимчасово окупованих територіях постачає РФ, яка прагне продовжити та наростити вогневе протистояння на сході України.

«Про всі порушення Українська сторона СЦКК через встановлений механізм своєчасно повідомила СММ ОБСЄ. Збройні сили України безумовно виконують Мінські домовленості та продовжують знаходитися на зайнятих позиціях», – додали в ООС.

Напередодні ОБСЄ зафіксувала за добу понад 200 порушень режиму тиші на Донбасі.

Нагадаємо, 27 квітня у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі на вибуховому пристрої російських бойовиків підірвався автомобіль ЗСУ.

В результаті травм від вибуху протитанкової міни на Донбасі загинув 30-річний уродженець Хмельниччини Роман Гуляк.

За даними розвідки Міноборони, Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі. Крім того, бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення.

Додамо, що за час «перемир’я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових.



