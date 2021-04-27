Підрив автівки ЗСУ на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого військового

Загиблому було 30 років, він був старшим сержантом Збройних сил України

Сьогодні, 27 квітня, в результаті травм від вибуху протитанкової міни на Донбасі загинув уродженець Хмельниччини Роман Гуляк. Про це сайту «Є» повідомив міський голова Волочиська Костянтин Черниченко.

Він також зазначив, що загиблому було 30 років, він був старшим сержантом і служив у військовій частині на Волині. До лав ЗСУ Гуляк був призваний у травні 2018 року Заліщицьким РВК Тернопільської області.

«На жаль, війна забирає найкращих наших синів! Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, волочищанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув захищаючи нашу державу на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим Романа», - зазначили у Волочиській міськраді.

Також у Волочиську повідомили, що наступні дні оголошуються днями жалоби у громаді.

Нагадаємо, 27 квітня у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі на вибуховому пристрої російських бойовиків підірвався автомобіль Збройних сил України. В результаті підриву один захисник загинув та ще троє зазнали поранень.

За даними розвідки Міноборони, Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі. Крім того, бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення.

Додамо, що за час «перемир’я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним.

У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.