Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі – розвідка

Минулого тижня з території РФ для бойовиків було переміщено понад 2,5 тис. тонн паливо-мастильних матеріалів та 30 тонн боєприпасів

Бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення

Командування збройних сил Російської Федерації продовжує тримати у бойовій готовності формування на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляється в оприлюдненому зведенні пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення Операції Об’єднаних сил.

«Командування ЗС РФ продовжує підтримувати у готовності до застосування оперативне угруповання російських формувань на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. З цією метою проводяться постійні тренування артилерійських та мінометних розрахунків до здійснення вогню по закріплених цілях. Крім того, противник використовує дотримання підрозділами Об’єднаних сил режиму припинення вогню для удосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання власних вогневих позицій», – йдеться у зведенні Міноборони з посиланням на українську розвідку.

Як зазначається, особлива увага приділяється облаштуванню хибних рубежів оборони, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки. Це робиться для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил та провокування їх на відкриття вогню.

«Також окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин першого та другого армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, протягом минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території РФ на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях переміщено понад 2,5 тис. тонн паливо-мастильних матеріалів. Автомобільною технікою доставлено боєприпаси різної номенклатури загальною вагою близько 30 тонн», – додається у повідомленні.

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У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.