Бойовики підірвали авто з українськими військовими: є загиблий та поранені

Один захисник України сьогодні загинув та ще троє зазнали поранень

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі на вибуховому пристрої російських бойовиків підірвався автомобіль Збройних сил України. В результаті підриву один захисник загинув та ще троє зазнали поранень.

Про трагедію повідомила пресслужба штабу Об’єднаних сил у Facebook. Вона зазначила, що на місці події почав роботу керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України. Усі обставини з’ясовуються.

«27 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування, несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування», – йдеться в повідомленні.

Також командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Що стосується поранених воїнів, то їх доправили до лікувального закладу, де надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Факт підриву українського військового авто, в результаті якого ЗСУ зазнали втрат, підтвердила і безпосередньо пресслужба «Півночі» у Facebook.

За даними розвідки Міноборони, Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі. Крім того, бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення.

Додамо, що за час «перемир’я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним.

У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.



