ОБСЄ зафіксувала за добу понад 200 порушень режиму тиші на Донбасі

Більшість порушень, зокрема вибухів, сталася східніше населеного пункту Павлопіль

За добу 26 квітня місія ОБСЄ зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, натомість у Луганській – жодного порушення.

Як йдеться у щоденному звіті місії ОБСЄ, у Донецькій області СММ зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню, зокрема 123 вибухи (1 постріл, 50 розривів і 72 вибухи невизначеного походження).

Більшість порушень, зокрема вибухів, сталася східніше населеного пункту Павлопіль (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), де спостерігачі чули та бачили 50 вибухів (за оцінкою – розриви); населеного пункту Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька); н. п. Черненко (підконтрольний урядові, 86 км на південь від Донецька); а також населеного пункту Ломакине (підконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька).

За попередню добу на Донеччині було зафіксовано 125 таких порушень.

У Луганській області місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередню добу в цій області зафіксовано чотири такі порушення.

Нагадаємо, 27 квітня у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі на вибуховому пристрої російських бойовиків підірвався автомобіль ЗСУ.

В результаті травм від вибуху протитанкової міни на Донбасі загинув 30-річний уродженець Хмельниччини Роман Гуляк.

За даними розвідки Міноборони, Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі. Крім того, бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення.

Додамо, що за час «перемир’я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним.

У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.