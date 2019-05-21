Російські пропагандисти знімають відео про «українські» обстріли на Донбасі - розвідка
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РосЗМІ намагаються переконати місцеве населення в активізації бойових дій з вини української сторони
За інформацією ГУР Міноборони України, російське окупаційне командування на тимчасово окупованому Донбасі намагається переконати населення в активізації бойових дій з вини української сторони.
Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.
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«Зросла інтенсивність розповсюдження у місцевих ЗМІ неправдивих та викривлених повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у порушенні режиму припинення вогню та обстрілах об’єктів цивільної інфраструктури. У такий спосіб російські пропагандисти намагаються переконати місцеве населення в активізації бойових дій з вини української сторони», - сказав він.
Джерело: Укрінформ