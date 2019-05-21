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    Російські пропагандисти знімають відео про «українські» обстріли на Донбасі - розвідка

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    Російські пропагандисти знімають відео про «українські» обстріли на Донбасі - розвідка

    РосЗМІ намагаються переконати місцеве населення в активізації бойових дій з вини української сторони

    За інформацією ГУР Міноборони України, російське окупаційне командування на тимчасово окупованому Донбасі намагається переконати населення в активізації бойових дій з вини української сторони.

    Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

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    «Зросла інтенсивність розповсюдження у місцевих ЗМІ неправдивих та викривлених повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у порушенні режиму припинення вогню та обстрілах об’єктів цивільної інфраструктури. У такий спосіб російські пропагандисти намагаються переконати місцеве населення в активізації бойових дій з вини української сторони», - сказав він.

    При цьому, до підготовки провокаційних матеріалів для введення в оману населення залучаються пропагандистські знімальні групи, зокрема російського телеканалу «НТВ». Вони у районах передових позицій та на контрольних пунктах в’їзду/виїзду активно проводять зйомки відеосюжетів про нібито дотримання режиму припинення вогню й виконання Мінських домовленостей російсько-окупаційними військами.

    Джерело: Укрінформ

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