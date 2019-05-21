Російські пропагандисти знімають відео про «українські» обстріли на Донбасі - розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РосЗМІ намагаються переконати місцеве населення в активізації бойових дій з вини української сторони

За інформацією ГУР Міноборони України, російське окупаційне командування на тимчасово окупованому Донбасі намагається переконати населення в активізації бойових дій з вини української сторони.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

«Зросла інтенсивність розповсюдження у місцевих ЗМІ неправдивих та викривлених повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у порушенні режиму припинення вогню та обстрілах об’єктів цивільної інфраструктури. У такий спосіб російські пропагандисти намагаються переконати місцеве населення в активізації бойових дій з вини української сторони», - сказав він.

При цьому, до підготовки провокаційних матеріалів для введення в оману населення залучаються пропагандистські знімальні групи, зокрема російського телеканалу «НТВ». Вони у районах передових позицій та на контрольних пунктах в’їзду/виїзду активно проводять зйомки відеосюжетів про нібито дотримання режиму припинення вогню й виконання Мінських домовленостей російсько-окупаційними військами.

Джерело: Укрінформ