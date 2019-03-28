Керівництво воєнної розвідки проводить оперативний збір проти посилення агресії РФ



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Головна мета оперативного збору – визначення основних завдань воєнної розвідки України в умовах значного підвищення рівня воєнної загрози нашій державі з боку Росії

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України триває оперативний збір з керівним складом воєнної розвідки. Про це йдеться у повідомленні на сайти ГУР.

Захід проводиться протягом трьох діб.

Головна мета оперативного збору – досягнення єдиного розуміння перспектив розвитку безпекового середовища довкола України, визначення основних завдань воєнної розвідки України в умовах значного підвищення рівня воєнної загрози нашій державі з боку Російської Федерації.

Під час заходу перед присутніми виступили заступник секретаря РНБО України Олександр Литвиненко, представники керівництва Генерального штабу Збройних Сил України, розвідувальних та спеціальних органів нашої держави, провідні фахівці оборонних науково-дослідних установ, експерти в галузі національної безпеки, а також представники керівництва ГУР МО України.

Основну увагу було приділено питанням підвищення ефективності ведення всіх видів розвідки, дослідженню форм і методів ведення Росією гібридної війни та практичним заходам із протидії такій діяльності, впровадженню стандартів НАТО в діяльність ГУР МО України, врахуванню тенденцій розвитку обстановки у світі та довкола України у процеси планування та ведення розвідки.

Під час детального вивчення зазначених питань було визначено напрями вдосконалення функціонування системи вітчизняної воєнної розвідки, а також розвідувально-інформаційного забезпечення вищого державного та військового керівництва України.