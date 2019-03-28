Столтенберг керуватиме НАТО ще протягом трьох років
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Генсеку НАТО продовжили мандат до вересня 2022 року
Мандат генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга продовжили до 30 вересня 2022 року. Про це повідомляє прес-служба Північноатлантичного альянсу.
Зазначається, у НАТО домовилися продовжити мандат Столтенберга ще на три роки.
«Союзники домовилися сьогодні продовжити мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга ще до 30 вересня 2022 року», - повідомили в НАТО.
Крім того, «союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптації та модернізації НАТО та забезпечення її придатності для майбутнього».
«Вважаю за честь рішення союзників у НАТО продовжити термін моїх повноважень генерального секретаря до 30 вересня 2022 року. Разом ми продовжимо адаптувати і модернізувати наш альянс, щоб він відповідав майбутньому», - прокоментував це рішення Столтенберг у своєму Twitter.
Нагадаємо, Рада НАТО призначив Столтенберга на пост генерального секретаря НАТО і голови Ради НАТО 28 березня 2014 року, а 1 жовтня 2014 року він вступив на посаду. Столтенберг став першим норвежцем на посаді голови Альянсу.
Додамо, раніше Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО. За його словами, НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.