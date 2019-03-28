Столтенберг керуватиме НАТО ще протягом трьох років



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Єнс Столтенберг заявив, що вважає за честь рішення союзників у НАТО продовжити термін його повноважень генерального секретаря

Генсеку НАТО продовжили мандат до вересня 2022 року

Мандат генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга продовжили до 30 вересня 2022 року. Про це повідомляє прес-служба Північноатлантичного альянсу.

Зазначається, у НАТО домовилися продовжити мандат Столтенберга ще на три роки.

«Союзники домовилися сьогодні продовжити мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга ще до 30 вересня 2022 року», - повідомили в НАТО.

Крім того, «союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптації та модернізації НАТО та забезпечення її придатності для майбутнього».

«Вважаю за честь рішення союзників у НАТО продовжити термін моїх повноважень генерального секретаря до 30 вересня 2022 року. Разом ми продовжимо адаптувати і модернізувати наш альянс, щоб він відповідав майбутньому», - прокоментував це рішення Столтенберг у своєму Twitter.

Нагадаємо, Рада НАТО призначив Столтенберга на пост генерального секретаря НАТО і голови Ради НАТО 28 березня 2014 року, а 1 жовтня 2014 року він вступив на посаду. Столтенберг став першим норвежцем на посаді голови Альянсу.

Додамо, раніше Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО. За його словами, НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.