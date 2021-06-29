Українські військові заглушили ворожий безпілотник на Луганщині

Від початку доби на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню

Російські окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

«В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 29 червня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, біля Невельського та Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. Безпілотник противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До слова, в окупованому Донецьку все частіше з'являються українські графіті (фото).

Додамо, що в місцях позбавлення волі у РФ та на тимчасово окупованих Росією українських територіях перебувають 405 громадян України, включаючи військових і жінок.

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