В окупованому Донецьку все частіше з'являються українські графіті (фото)

Патріотичне підпілля діє, розмальовуючи стіни на вулицях Донецька

Протистояння між окупантами та українськими силами проявляється на всіх фронтах: військовому, інформаційному, культурному. Жовто-блакитні кольори, які так не люблять окупанти, усе частіше з’являються в «совковому» Донецьку. Про це «Главкому» розповів місцевий житель Олександр Пахомов.

Пахомов проінформував: «У нас на бульварі Шевченка вже давно з'явилися трафаретні написи «Бульвар русского ополчения», а днями до них внизу домалювали жовтий прямокутник, щоб мало вигляд, як український прапор. Молодці. Патріотичне підпілля діє».

Олександр дуже вболіває за рідне місто та часто фотографує символічні прояви патріотизму в рідному місті. Ще в 2019 році він побачив двері в під’їзд із вишиванкою.

Також у центрі міста (перехрестя: вулиця Щорса і проспект Ватутіна) помітив серце в кольорах українського прапора, але згодом його зафарбували червоним.

Додамо, що в місцях позбавлення волі у РФ та на тимчасово окупованих Росією українських територіях перебувають 405 громадян України, включаючи військових і жінок.

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