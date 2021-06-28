У концтаборах і катівнях. Омбудсмен назвала кількість поневолених Росією українців

Офіс омбудсмена фіксує значне збільшення кількості повідомлень про порушення прав громадян на окупованих Росією територіях

У місцях позбавлення волі у РФ та на тимчасово окупованих Росією українських територіях перебувають 405 громадян України, включаючи військових і жінок. Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

«На жаль, держава не може гарантувати на сьогодні дотримання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного відбору держави-агресора, яка викорінює не лише все українське, а й людську гідність. 405 громадян України, із яких 44 військовослужбовці та 30 жінок, перебувають у концтаборах і місцях для тортур Російської Федерації та на окупованих територіях», – заявила Денісова.

Водночас омбудсмен зазначила, що за останні роки Офіс омбудсмена зафіксував значне збільшення кількості повідомлень про порушення прав громадян.

За словами Денісової, у 2019 році таких повідомлень було 34 тисячі, у 2020-му – понад 48,5 тисяч, а за перше півріччя 2021-го – вже понад 27 тисяч.

Нагадаємо, у квітні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що контрольовані Росією сили утримують на Донбасі 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців. Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.

На початку червня голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох тяжкохворих громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО, для забезпечення їм належного лікування.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».