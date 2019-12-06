Російські найманці двічі обстріляли з мінометів підступи до Авдіївки



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Втрат з боку бійців Збройних сил України немає

Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли, усі на Донецькому напрямку.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Вночі окупанти двічі відкривали вогонь по наших воїнах, які боронять підступи до Авдіївки. Загалом зафіксовано 23 вибухи мін, випущених з боку Мінерального. Противник 35 хвилин з боку Каштанового обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. З 7.30 до 7.50 ворожі станкові протитанкові гранатомети лунали неподалік Миколаївки», - повідомив він.

За словами речника, вранці російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по військовослужбовцях Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі Павлополя. Втрат з боку представників Збройних сил України немає.

Нагадаємо, 6 грудня відзначається День Збройних сил України– в день ухвалення в 1991 році закону України «Про Збройні сили України».

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