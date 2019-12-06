Сьогодні відзначається День Збройних сил України



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Цього року свято військових в Україні відзначать 28-й раз

У п’ятницю, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 28 років тому парламент ухвалив Закон України «Про Збройні сили України», яким встановлювалося це свято.

Свято з'явилося в календарі українців після розпаду Радянського союзу. Незабаром після здобуття Україною незалежності було прийнято закон Про Збройні сили України. Це сталося саме 6 грудня 1991 року.

Дата святкування була обрана не випадково і приурочена до дня схвалення в 1991-му законів «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України», і в залі Верховної Ради був зачитаний текст Військової присяги.

Не дивлячись на те, що свято є державним, додатковий вихідний для нього в календарі не виділяють.

Цей день присвячений всім видам військ у складі Збройних сил України. Зараз в них входять Сухопутні війська, Повітряні та Військово-морські сили, а також Десантно-штурмові війська і Сили спеціальних операцій.

Свято не тільки тим військовослужбовцям, які зараз виконують свої обов'язки, а й тим, хто виконував їх раніше.

У День Збройних сил України також прийнято вшановувати загиблих солдатів. Багато покладають квіти до могили Невідомого солдата. У сучасних реаліях України увагу також буде залучено до учасників АТО.



