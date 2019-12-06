Пройшов тортури і знову потрапив у полон бойовиків. Справа Григорія Синченка трансляція



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Синченко був повторно затриманий в окупованому Донецьку 31 жовтня

Сьогодні, 6 грудня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція на тему: «Цивільні заручники в ОРДЛО. Справа Григорія Синченка».

Запрошені гості:

Тетяна Гулевська-Синченко, мати затриманого Григорія;

Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод;

Борис Захаров, експерт Харківської правозахисної групи.

У грудні 2016 року Григорія Синченка (1991 року народження) взяли в полон у Донецьку. Тоді він пережив страшні катування: його били током, душили, підвішували на кілька годин за наручники до стелі.

Після чергового побиття кинули в підвалі, де він кілька днів пролежав без води та із пристібнутими назад руками. Помирати привезли в лікарню, але він вижив. Георгій був звільнений під час великого обміну 27 грудня 2017 року.

Зовсім недавно стало відомо про те, що Синченко був повторно затриманий у Донецьку. 31 жовтня представники так званої МГБ привезли його всього побитого, у крові, на квартиру матері, для проведення обшуку. Після цього його ніхто не бачив.

Мати затриманого і правозахисники розказали журналістам, що наразі відомо про чергового цивільного заручника в ОРДЛО.