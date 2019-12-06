Відмова від ядерної зброї та 27 тисяч жінок. Цікаві факти про українську армію



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У Збройних силах України служить такий самий відсоток жінок, як і в арміях НАТО, а кількість учасників бойових дій на Донбасі перевищила число українців, які воювали в Афганістані.

Про ці та інші цікаві факти повідомляють в штабі Операції Об’єднаних сил з нагоди Дня Збройних сил України.

«6 грудня в нашій державі відзначають день Збройних сил України. Саме в цей день 1991 року Верховна рада прийняла закони «Про оборону України» та «Про Збройні сили України». В залі парламенту також було зачитано текст Військової присяги», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у ЗСУ служить такий самий відсоток жінок, як і в арміях НАТО. Нині у війську – понад 27 тисяч жінок. Чисельність жінок-військовослужбовців офіцерського складу станом на кінець листопада 2019 року складає 3 767 осіб, 87 з них - у військовому званні «полковник». З початку війни звання «Герой України» отримав 41 військовослужбовець (22 з них - посмертно). Звання «Народний Герой України» має 151 військовослужбовець ЗСУ (станом на кінець листопада).

В пресслужбі нагадали, що до початку війни з РФ українська армія нараховувала 165 тисяч військових і цивільних службовців, понад 2,5 тисяч танків, бойових броньованих машин, близько 190 бойових і транспортних літаків, 80 вертольотів різних типів, а також 22 бойових кораблі. Сьогодні чисельність ЗСУ наближається до 250 тисяч осіб.