Російські найманці на Донбасі двічі порушували режим тиші

Українські позиції поблизу Гранітного та Світлодарська були обстріляні з гранатометів

Протягом неділі, 23 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російських терористичних угруповань. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

«Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає», – йдеться у повідомленні.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Також повідомляється, що районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже три гектари території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Як стало відомо раніше, протягом суботи, 22 травня, російсько-терористичні угруповання вісім разів порушили режим тиші, кулею снайпера було важко поранено одного українського військового.

Згодом стало відомо, що пораненому було надано екстрену допомогу в Дніпропетровському шпиталі, після чого гелікоптером Національної гвардії його доставили до госпіталю МВС у Києві.