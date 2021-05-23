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    Російські найманці на Донбасі двічі порушували режим тиші

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    Бойових втрат з українського боку внаслідок ворожого вогню немає - Російські найманці на Донбасі двічі порушували режим тиші

    Бойових втрат з українського боку внаслідок ворожого вогню немає

    Українські позиції поблизу Гранітного та Світлодарська були обстріляні з гранатометів

    Протягом неділі, 23 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російських терористичних угруповань. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    «Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає», – йдеться у повідомленні.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

    Також повідомляється, що районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже три гектари території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

    Як стало відомо раніше, протягом суботи, 22 травня, російсько-терористичні угруповання вісім разів порушили режим тиші, кулею снайпера було важко поранено одного українського військового.

    Згодом стало відомо, що пораненому було надано екстрену допомогу в Дніпропетровському шпиталі, після чого гелікоптером Національної гвардії його доставили до госпіталю МВС у Києві.

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    Теги: МВС ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ДСНС СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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    Російські найманці на Донбасі двічі порушували режим тиші