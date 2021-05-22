Прооперованого в Дніпрі важкопораненого військового евакуйовано до Києва (фото)

Після операції в Дніпропетровській обласній лікарні нацгвардійця лікуватимуть в шпиталі МВС

Нацгвардійця, який отримав важке поранення під Марʼїнкою, після надання допомоги в госпіталі Дніпра доставили до Києва гелікоптером МІ-8 Національної гвардії України. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у Facebook.

«Військовослужбовець постраждав унаслідок ворожого обстрілу поблизу Мар’їнки на Донеччині. Пораненому надали першу допомогу військові медики, а потім евакуювали для подальшого лікування до Дніпра до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найкращі спеціалісти лікарні Мечникова надали Ярославу висококваліфіковану медичну допомогу. Воїна успішно прооперували та доставили в Київ для подальшого лікування у військовому госпіталі Міністерства внутрішніх справ.

Сьогодні вдень пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил повідомив, що внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. В повідомленні говорилось, що солдата оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога, однак стан здоровʼя воїна залишається важким.