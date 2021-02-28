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    Російські найманці на Донбасі тричі обстріляли українські позиції

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    Бойових втрат серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил немає - Російські найманці на Донбасі тричі обстріляли українські позиції

    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

    Фото з відкритих джерел

    Окупанти використовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю

    Станом на 17:00 сьогодні, 28 лютого, в зоні протистояння на Донбасі з боку проросійських бойовиків було зафіксовано три порушення режиму тиші. Як повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл в напрямку українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Верхньоторецька російсько-окупаційні війська здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

    У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    В пресцентрі штабу ООС також нагадують, що протягом тижня збройні формування РФ застосовували протипіхотні міни ПОМ-2, дистанційно заміновуючи населені пункти. Від такого «гостинця» отримав поранення місцевий мешканець Хутору Вільний. На жаль, не дивлячись на оперативність і зусилля українських військових медиків, врятувати життя 74-річному чоловікові не вдалося, він помер від отриманих ран у лікарні.

    Як повідомлялося раніше, протягом учорашнього дня на лінії протистояння з боку окупантів було зафіксовано девʼять обстрілів українських позицій.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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