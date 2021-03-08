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    Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші

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    Біля Водяного на Приазов'ї окупанти стріляли з гранатометів різних систем - Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші

    Біля Водяного на Приазов'ї окупанти стріляли з гранатометів різних систем

    Ілюстративне фото

    Українські позиції обстрілювались із гранатометів та стрілецької зброї

    Протягом понеділка, 8 березня, російські бойовики на Донбасі тричі відкривали вогонь в напрямку українських позицій. Як повідомляє пресслужба Операції обʼєднаних сил, обійшлося без втрат серед особового складу Збройних сил України.

    Біля Водяного на Приазов'ї окупанти стріляли з гранатометів різних систем, а неподалік Пісків – зі стрілецької зброї. Також біля населеного пункту Золоте-4 бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, автоматичного станкового і ручного протитанкового гранатометів.

    На всі обстріли сили ООС відкривали у відповідь. Про порушення домовленостей про припинення вогню українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

    Як повідомлялося раніше, учора окупаційна адміністрація непідконтрольних Україні районів Донбасу перекрила рух через ряд контрольних пунктів вʼїзду та виїзду без пояснення причин.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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