Російські окупанти готують диверсії в Україні – розвідка



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Бойовики на Донбасі

Бойовики з місцевих мешканців невдоволені, що росіяни їм мало платять

Російське окупаційне командування готує резерви для активізації розвідувально-диверсійної діяльності в тилу підрозділів Об'єднаних сил.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування готує резерви для активізації розвідувально-диверсійної діяльності в тилу підрозділів Об'єднаних сил. Зокрема, під час зборів т. зв. резервістів на базі з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російськими воєнними психологами здійснюється відбір осіб, які за моральними характеристиками схильні до скоєння терористичних акцій і диверсій проти мирного населення як на українській території, так й інших країн, у т.ч. в Росії, з метою провокування антиукраїнських настроїв та дискредитації України», - зазначив Мотузяник.

Він зауважив, що разом із тим, у розвідувальних підрозділах та підрозділах спецпризначення противника серед рядових і сержантів, призваних з числа місцевих жителів, зростає невдоволення зневажливим ставленням до них з боку кадрових російських військовослужбовців, які отримують значно більше грошове забезпечення.

Як повідомив Мотузяник, грошове забезпечення становить понад 25 тис. руб., а у спеціальних підрозділах - 70 тис. руб.

У зв'язку з цим, зауважив речник Міноборони, так звані місцеві все частіше намагаються уникати виконання завдань, пов'язаних із ризиком для життя, у тому числі шляхом самовільного залишення частин.

Джерело: Укрінформ