Російські окупанти пʼять разів порушили режим тиші на Донбасі

Українські позиції обстрілювались із артилерійських установок та мінометів

Протягом суботи, 8 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі було зафіксовано пʼять порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС.

«Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру», – говориться у повідомленні.

Також неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Біля Марʼїнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Авдіївки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, що протягом доби 7 травня в районі проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Також сьогодні у військовому шпиталі Харкова помер старший солдат Віктор Городніченко, поранений снайпером наприкінці квітня.