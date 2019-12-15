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    Російські пропагандисти показали обіцяне «інтерв'ю» Зеленського

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    Коротка&nbsp;розмова Зеленського з росЗМІ відбулася вночі після &laquo;нормандського саміту&raquo; в Парижі - Російські пропагандисти показали обіцяне «інтерв'ю» Зеленського
    Коротка розмова Зеленського з росЗМІ відбулася вночі після «нормандського саміту» в Парижі
    Скріншот з відео

    На телеканалі «Росія-1» стверджують, що охоронець намагався перешкодити так званому інтерв’ю, «але сам Зеленський дав повноцінну розгорнуту відповідь»

    Пропагандистський телеканал «Росія-1» показав коментар Володимира Зеленського, який раніше анонсували як інтерв’ю президента України.

    У сюжеті, який вийшов в ефірі програми «Москва.Кремль.Путін» йдеться, що розмова відбулася вночі після «нормандського саміту» в Парижі.

    Автор сюжету вказує, що коли російські журналісти поставили запитання президенту України, охоронець намагався перешкодити, «але сам Зеленський дав повноцінну розгорнуту відповідь».

    «Мінськ Мінськом, але час йде, час змінюється. У нас інші трошки погляди. Я вважаю, що, в принципі, нашій країні видніше, тому що це наша країна, і ми дуже добре знаємо людей, які живуть на окупованих територіях. Я вважаю, що головне - що ми почали всі спілкуватися. Це найголовніше…Я вважаю, що це правильний початок – факт зустрічі такого формату. У нас є можливість досягти результату – це кінець війни в Україні», - сказав Зеленський.

    Автори сюжету наголошують, що за останні шість років це було перше «нормальне повноцінне спілкування» президента України з російськими журналістами.

    Раніше Зеленський спростував інформацію про те, що дав інтерв'ю телеканалу «Росія».

    «Я не давав інтерв'ю телеканалу «Росія». У Парижі після «нормандської зустрічі» десь о 1:30 ночі був прес-підхід. У коридорі журналістка у мене щось запитала. Я їй щось відповів. Було дуже багато журналістів з різних країн», — сказав президент України

    Також повідомлялося, що Зеленський коротко поспілкувався з пропагандистської Кремля Ольгою Скабєєвой по телефону. Все сталося в ефірі програми «60 хвилин», у якій постійно чорнять Україну.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції після «нормандського саміту» запросив російських пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати та «ручками, ніжками подивитися Україну».

    Соловйов відповів Зеленському, що йому заборонено в'їжджати в Україну. 

    Нормандський формат Росія ЗМІ телебачення пропаганда політика Володимир Зеленський президент
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