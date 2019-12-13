Зеленський про «інтерв'ю» каналу «Росія»: журналістка щось запитала, я щось відповів



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Володимир Зеленський під час прес-підходу у Парижі 9 грудня

«Я не давав інтерв'ю телеканалу «Росія», - переконує президент України

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що дав інтерв'ю телеканалу «Росія».

Про це Зеленський сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Я не давав інтерв'ю телеканалу «Росія». У Парижі після «нормандської зустрічі» десь о 1:30 ночі був прес-підхід. У коридорі журналістка у мене щось запитала. Я їй щось відповів. Було дуже багато журналістів з різних країн», — сказав президент України.

Нагадаємо, напередодні російські ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський дав перше повноцінне інтерв'ю журналістам з Росії.

«Інтерв'ю» повинні показати в неділю в програмі «Москва. Кремль. Путін», яку веде пропагандист Володимир Соловйов, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

Раніше повідомлялося, що Зеленський коротко поспілкувався з пропагандистської Кремля Ольгою Скабєєвой по телефону. Все сталося в ефірі програми «60 хвилин», у якій постійно чорнять Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції після «нормандського саміту» запросив російських пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати та «ручками, ніжками подивитися Україну».

Соловйов відповів Зеленському, що йому заборонено в'їжджати в Україну.

Як повідомляв «Главком», телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почав показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

11 грудня під час трансляції першої серії «Слуги народу» в Росії вирізали жарт про президента РФ Володимира Путіна. За сюжетом новообраний президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, вибирає дорогий годинник і костюм. Прем'єрміністр підказує, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, вимовляючи її назву як «Хубло». Герой Зеленського дивується: «Путін - Хубло»?

Втім, серіал «Слуга народу» із Зеленським протримався в ефірі росТВ лише один вечір.