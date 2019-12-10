Зеленський запросив пропагандиста Соловйова на Донбас: думаю, туфлі Вrioni не забрудните



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Володимир Зеленський запросив російських пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати та «ручками, ніжками подивитися Україну»

«Походіть ніжками, ручками, очками, нічого страшного, туфлі, або що там, Brioni не забрудните», - закликав російських журналістів президент України

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після «нормандського саміту» запросив російських пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати та «ручками, ніжками подивитися Україну».

Таким чином Зеленський відповів на питання російської журналістки і нагадав, як він сам особисто приїжджав до Станиці Луганської і спілкувався з місцевими жителями і те ж саме він порадив би росіянам.

«Ви приїдьте, я вам особисто покажу. Але тільки щоб реально, а не як ваші, є там товариш Соловйов. А я завжди кажу - приїдьте, подивіться, що у нас в Україні відбувається. Походіть ніжками, ручками, очками, нічого страшного, туфлі, або що там, Brioni не забрудните. Мені здається це важливо все це відчувати і розуміти», - сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки. Він озвучив «червоні лінії», які не перетне як президент України.

Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити. Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Також він назвав «найголовнішу перемогу» саміту.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року, додав президент України.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня.