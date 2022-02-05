Які країни скуповують українське зерно: статистика

Названо найбільших імпортерів збіжжя з України

Україна за останнє десятиріччя суттєво наростила обсяги експорту зернових. Минулого року на зарубіжні ринки було вивезено 50,8 млн т вітчизняного збіжжя. Це у 3,7 раза перевищує показник 2010 року, хоча й на 10% менше, ніж у рекордному 2019 році. Про це розповів розповів старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Богдан Духницький, інформує пресслужба закладу.

«Виручка від експорту українського зерна склала торік $12,3 млрд. У порівнянні з 2020 роком спостерігалось зростання обсягів поставок більшості основних товарних позицій продукції цієї групи. Кукурудзи було експортовано 24,7 млн т – на 12% менше показника 2020 року у 27,9 млн т, однак у шість разів більше за результат 2010 року. Обсяги експорту пшениці становили 20,1 млн т. Це на 11% більше, ніж у 2020 році, і в понад чотири рази перевищує показник 2010 року», – повідомляє Духницький.

За його словами, поставки ячменю на зарубіжні ринки у 2021 році зросли у порівнянні з попереднім роком на 0,6 млн т і становили близько 5,7 млн т. Експорт жита після відчутного падіння значно – у 28 разів – виріс і сягнув 137 тис. т.

«Найбільшими покупцями вітчизняного зерна у 2021 році, як і раніше, були країни Азії, Африки та Європи. Характерною рисою 2021 року стало подальше посилення позицій Китаю, який 2020 року вперше очолив топ-10 імпортерів українського збіжжя, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових. За чотири роки, починаючи з 2018 року, ця країна збільшила закупівлі зерна з України майже у п’ять разів – до $2,5 млрд. При цьому частка Китаю у вартісних обсягах вітчизняного експорту зернових збільшилася з 19,7% 2020 року до 20,7% торік», – додає науковець.

Крім того, Єгипет, який протягом 2011-2018 років традиційно посідав першу позицію у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових, поки що утримує за собою друге місце. Якщо 2020 року він закупив українського збіжжя на $1,1 млрд, то торік – на $1,3 млрд. Однак його частка у загальному експорті цього виду сільськогосподарської продукції зменшилася з 11,9% до 11,2%.

«Туреччина, яка 2020 року посідала лише шосте місце у топ 10, торік перемістилася на третє, збільшивши обсяги закупівель українського збіжжя до $918 млн. 2021 року в десятці найбільших покупців зерна в Україні відбулись зміни: Іран та Пакистан витіснили з топ-10 Корею та Бангладеш», – підкреслив експерт.

До списку основних імпортерів вітчизняних зернових також увійшли:

Індонезія – $750 млн,

Іспанія – $645 млн,

Нідерланди –$552 млн,

Іран – 533 млн,

Пакистан – 355 млн,

Лівія – $342 млн,

Туніс – $306 млн.

«Сукупно ці 10 держав сформували понад 2/3 вартісного обсягу усіх закупівель зернопродукції в Україні», – резюмував Богдан Духницький.

Нагадаємо, Україна експортувала 90% продовольчого зерна. Раніше керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах через високий податок на додану вартість (ПДВ).

У той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

Нагадаємо, хлібопекарі б’ють у дзвони: з України вивезли продовольчу пшеницю, уряд не реагує.

Уже повідомлялося, що зростання цін на зерно та неефективний контроль обсягів його експорту невдовзі кардинально позначаться на цінах на хліб в Україні.

Як відомо, у грудні 2021 року «Укрзалізниця» перевезла 3,865 млн тонн зернових вантажів, що на 15,8% більше, ніж у грудні 2020 року. Цей показник став рекордним за останні 11 років.

Читайте також: