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    Рекордний врожай не допоміг: Україна цьогоріч буде змушена імпортувати зерно

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    Україна імпортуватиме пшеницю не вперше - Рекордний врожай не допоміг: Україна цьогоріч буде змушена імпортувати зерно
    Україна імпортуватиме пшеницю не вперше
    фото: Укрінформ

    Рівень запасів пшениці харчових сортів всередині країни може становити загрозу продовольчій безпеці

    Україна буде змушена імпортувати пшеницю з-за кордону, попри те що вітчизняні аграрії цього року зібрали рекордний врожай. Про це заявив під час пресконфренції «Ринок борошна та хліба: що очікувати українському споживачеві від рекордного врожаю пшениці?» розповів директор ГС «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

    За словами експерта, відсутність державної стратегії у сфері регуляції обсягів експорту зерна за кордон призвела до того, що більша частина вітчизняної пшениці 1-3 сортів вже вивезена за кордон.

    Рибчинський прогнозує, що вже у січні вітчизняні галузі, пов’язані з переробкою пшениці та борошна, неодмінно стикнуться з нестачею сировини для виробництва. Через це, імовірно, Україні доведеться закуповувати пшеницю в інших країнах.

    Експерт також нагадав, що в України вже є досвід придбання пшениці за кордоном. Раніше наша держава закуповувала її у Білорусі. Однак, оскільки тепер стосунки між державами погіршилися, співпраця з цим ринком малоймовірна.

    Рибчинський додав, що Україна «зі зрозумілих причин» не імпортуватиме зерно з Росії, а у Казахстані, наприклад, цього року взагалі неврожай пшениці. Через це доведеться шукати пропозицію в інших країнах, які розташовані від України на більшій відстані, тому, ймовірно, встановлюватимуть на збіжжя вищу ціну.

    Також експерт переконаний, що хліб подорожчає та стане гіршої якості попри рекордний врожай.

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    Теги: Білорусь зерно аграрії держава Україна урожай кордон хліб
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    Рекордний врожай не допоміг: Україна цьогоріч буде змушена імпортувати зерно