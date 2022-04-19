  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Третина українських полів непридатна для посіву

    Землі України усіяні розбитою російською технікою - Третина українських полів непридатна для посіву
    Землі України усіяні розбитою російською технікою
    фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

    Розв'язана Росією війна може призвести до глобальної продовольчої катастрофи, прогнозують в ООН

    В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну. Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

    «Понад 30% сільськогосподарських полів не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи. Військові дії, що продовжуються, можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України та Росії», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, станом на 15 квітня українські аграрії засіяли 1,94 млн га земель, що становить 14,4% від запланованих на нинішній сезон 13,44 млн га.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Третина українських полів непридатна для посіву