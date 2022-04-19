Третина українських полів непридатна для посіву

Розв'язана Росією війна може призвести до глобальної продовольчої катастрофи, прогнозують в ООН

В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну. Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

«Понад 30% сільськогосподарських полів не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи. Військові дії, що продовжуються, можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України та Росії», – йдеться у повідомленні.

Up to 30% of agricultural fields in #Ukraine won’t be used to plant wheat, barley, sunflowers, and corn this year. Ongoing hostilities may trigger global food catastrophe, as 36 out of 55 countries with food crises depended on Ukraine and Russian exports. pic.twitter.com/2Rbe4cpzw7 — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 18, 2022

Нагадаємо, станом на 15 квітня українські аграрії засіяли 1,94 млн га земель, що становить 14,4% від запланованих на нинішній сезон 13,44 млн га.