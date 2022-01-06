Світові ціни на зерно досягли максимуму за 10 років – ООН

У 2022 році практично не залишається надій на стабілізацію ситуації на ринку

За рік вартість зернових зросла більше ніж на чверть

За підсумками 2021 року ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року. Про це повідомляє сайт ООН.

За даними продовольчої та сільськогосподарської Організації Об'єднаних Націй (ФАО), ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю – на 31,3%. При цьому ціни на рис знизилися на 4%.

Загалом у грудні 2021 року ціни на основні продукти харчування трохи знизилися, проте за підсумками минулого року вони виявилися значно вищими, ніж у 2020 році.

«У звичайних умовах високі ціни зумовлюють збільшення обсягів виробництва, проте зростання цін на ресурси, глобальна пандемія, що продовжується, і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають надій на стабілізацію ситуації на ринку в 2022 році», – зазначив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.

Нагадаємо, у 2021 році Україна зібрала рекордний за 30 років врожай.

Згодом виробники хліба пояснили, чому в Україні він дорожчий, ніж у Європі.

Також експерт пояснив, куди зник рекордний врожай.

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