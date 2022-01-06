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    Світові ціни на зерно досягли максимуму за 10 років – ООН

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    У 2022 році практично не залишається надій на стабілізацію ситуації на ринку - Світові ціни на зерно досягли максимуму за 10 років – ООН
    У 2022 році практично не залишається надій на стабілізацію ситуації на ринку
    фото з відкритих джерел

    За рік вартість зернових зросла більше ніж на чверть

    За підсумками 2021 року ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року. Про це повідомляє сайт ООН.

    За даними продовольчої та сільськогосподарської Організації Об'єднаних Націй (ФАО), ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю – на 31,3%. При цьому ціни на рис знизилися на 4%.

    Загалом у грудні 2021 року ціни на основні продукти харчування трохи знизилися, проте за підсумками минулого року вони виявилися значно вищими, ніж у 2020 році.

    «У звичайних умовах високі ціни зумовлюють збільшення обсягів виробництва, проте зростання цін на ресурси, глобальна пандемія, що продовжується, і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають надій на стабілізацію ситуації на ринку в 2022 році», – зазначив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.

    Нагадаємо, у 2021 році Україна зібрала рекордний за 30 років врожай.

    Згодом виробники хліба пояснили, чому в Україні він дорожчий, ніж у Європі.

    Також експерт пояснив, куди зник рекордний врожай.

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    Теги: ООН продукти ціни зерно харчування
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    Світові ціни на зерно досягли максимуму за 10 років – ООН