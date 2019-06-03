Російські військові провели в окупованому Криму тренувальні бомбардування



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Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях Скріншот з відео

Над Феодосією окупанти розіграли навчальний бій

У неділю, 2 червня, на полігоні Чауда в анексованому Криму російські військово-космічні сили провели навчання та показові виступи за участю кількох десятків бойових вертольотів і літаків.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Зазначається, що над Феодосією окупанти розіграли навчальний бій.

«Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях. В якості мішеней використовувалися макети літаків та об'єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктури», - пише ЗМІ.

Нагадаємо, 30 травня російський літак з окупованого Криму пролетів над Україною.