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    Російські військові провели в окупованому Криму тренувальні бомбардування

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    Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях - Російські військові провели в окупованому Криму тренувальні бомбардування
    Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях
    Скріншот з відео

    Над Феодосією окупанти розіграли навчальний бій

    У неділю, 2 червня, на полігоні Чауда в анексованому Криму російські військово-космічні сили провели навчання та показові виступи за участю кількох десятків бойових вертольотів і літаків. 

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    Зазначається, що над Феодосією окупанти розіграли навчальний бій.

    «Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях. В якості мішеней використовувалися макети літаків та об'єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктури», - пише ЗМІ.

    Нагадаємо, 30 травня російський літак з окупованого Криму пролетів над Україною.

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