Російський літак з окупованого Криму пролетів над Україною
Системи контролю за авіаперельотами 30 травня зафіксували політ російського пасажирського літака з окупованого Сімферополя над півднем України
Сьогодні зранку пасажирський літак сполученням Сімферополь-Самара (рейс U6484 / SVR484) пролетів над територією України. Про це свідчать дані системи Flight Radar та Radarbox 24.
Airbus A320 Уральських авіаліній (регістрація Бермудські о-ва) о 7:25 вилетів з аеропорту Сімферополя, але направився не в сторону Керчі, а полетів в бік Яни Капу (колишній Красноперекопськ).
Потім літак на висоті майже 5 км пролетів над півднем Херсонської області, майже над самим Мелітополем, зробив різкий поворот біля Волновахи і потім вже над окупованою частиною Донбасу.
Деякі допускають, що такі показники системи Flightradar можуть бути викликані помилкою транспондера.
Хоча, як показує Flight Radar, російські літаки з/в окупований Крим літають тільки вздовж південного узбережжя Криму.
Дописувачі в Facebook, які першими помітили це, ставлять питання, що на це скаже верховний головнокомандувач Володимир Зеленський?
Нагадаємо, з 25 жовтня 2015 року Україна, у відповідь на обмеження зі сторони Росії, припинила повітряне сполучення з РФ. А за два місяці до цього Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній, які літали в окупований Крим.
Хоча, як виявилось, заборона польотів не була повною. Після скандального візиту Юрія Бойка і Віктора Медведчука в Москву під час президентської кампанії з’ясувалось, що дозволяються нерегулярні рейси літаків з іноземною реєстрацією. В квітні 2019 року уряд за поданням Арсена Авакова виправив цю ситуацію і зараз жоден літак не може здійснювати польоти між Україною та Росією.