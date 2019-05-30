Російський літак з окупованого Криму пролетів над Україною



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Скандальний політ з Сімферополя в Самару здійснила авіакомпанія Уральські авіалінії

Системи контролю за авіаперельотами 30 травня зафіксували політ російського пасажирського літака з окупованого Сімферополя над півднем України

Сьогодні зранку пасажирський літак сполученням Сімферополь-Самара (рейс U6484 / SVR484) пролетів над територією України. Про це свідчать дані системи Flight Radar та Radarbox 24.

Airbus A320 Уральських авіаліній (регістрація Бермудські о-ва) о 7:25 вилетів з аеропорту Сімферополя, але направився не в сторону Керчі, а полетів в бік Яни Капу (колишній Красноперекопськ).

Позиція російського літака станом на 07:33

Потім літак на висоті майже 5 км пролетів над півднем Херсонської області, майже над самим Мелітополем, зробив різкий поворот біля Волновахи і потім вже над окупованою частиною Донбасу.

Напрямок польоту російського літака над територією України

Деякі допускають, що такі показники системи Flightradar можуть бути викликані помилкою транспондера.

Хоча, як показує Flight Radar, російські літаки з/в окупований Крим літають тільки вздовж південного узбережжя Криму.

Дописувачі в Facebook, які першими помітили це, ставлять питання, що на це скаже верховний головнокомандувач Володимир Зеленський?

Нагадаємо, з 25 жовтня 2015 року Україна, у відповідь на обмеження зі сторони Росії, припинила повітряне сполучення з РФ. А за два місяці до цього Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній, які літали в окупований Крим.

Хоча, як виявилось, заборона польотів не була повною. Після скандального візиту Юрія Бойка і Віктора Медведчука в Москву під час президентської кампанії з’ясувалось, що дозволяються нерегулярні рейси літаків з іноземною реєстрацією. В квітні 2019 року уряд за поданням Арсена Авакова виправив цю ситуацію і зараз жоден літак не може здійснювати польоти між Україною та Росією.