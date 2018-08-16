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    Російський чартер, що летів з Тунісу до Ростова, екстрено сів в Туреччині

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    Російський чартер, що летів з Тунісу до Ростова, екстрено сів в Туреччині

    Літак авіакомпанії Nordwind екстрено приземлився в Анталії

    Аеропорт турецької Анталії незаплановано прийняв російський чартер, у якого дорогою з Тунісу в Ростов-на-Дону виникли проблеми з двигуном, повідомило «Інтерфаксу» джерело в аеропорту Анталії.

    «Boeing-737 російської авіакомпанії Nordwind, що виконував чартер з Тунісу в Ростов-на-Дону, під час польоту зіткнувся з критичними проблемами в одному з двигунів. Командир запросив екстрену посадку в найближчому аеропорту. Ним виявилася турецька Анталія, де літак приземлився», - сказало джерело.

    На борту літака - понад 150 російських туристів, які поверталися з відпочинку в Тунісі.

    «Російський перевізник надасть резервний борт з числа наявних у Анталії для подальшого перельоту туристів. Несправний борт від польоту відсторонений», - сказало джерело.

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