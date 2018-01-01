Російський олігарх Дерипаска раптом залишив пост президента «Русала»

Олег Дерипаска пішов у відставку саме після скандалу щодо групового зґвалтування на його яхті

Російський мільярдер Олег Дерипаска залишає посади президента у компаніях En+ Group та «Русал», повідомляють російські інформагенції. За даними видання «Коммерсант», ці відставки пов’язані з «завершенням розробки стратегії розвитку підприємств». Раніше цього місяця російський опозиційний політик Олексій



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Олег Дерипаска

Олег Дерипаска пішов у відставку саме після скандалу щодо групового зґвалтування на його яхті

Російський мільярдер Олег Дерипаска залишає посади президента у компаніях En+ Group та «Русал», повідомляють російські інформагенції. За даними видання «Коммерсант», ці відставки пов’язані з «завершенням розробки стратегії розвитку підприємств».

Раніше цього місяця російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував розслідування, в якому стверджується, що в серпні 2016 року заступник голови уряду Росії Сергій Приходько провів кілька днів на яхті Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з Instagram і книжки однієї з цих дівчат – Насті Рибки. Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу».До того ж Настя Рибка заявила про групове зґвалтування на яхті Дерипаски.

Дерипаска і Приходько назвали розслідування Навального «провокацією». Представник Дерипаски заявив, що бізнесмен не робив нічого протизаконного і буде захищати свої честь і гідність, в тому числі в суді.

Згодом до суду Усть-Лабінська РФ надійшов позов від Дерипаски з вимогою обмежити доступ до матеріалів розслідування, що були опубліковані на сайті Навального, а також в YouTube і Instagram. Суд погодився з доводами олігарха і направив вимогу Роскомнадзору про блокування ресурсів. Термін видалення матеріалів закінчився ввечері 14 лютого.

Роскомнадзору вдалося домогтися видалення матеріалів розслідування з ряду ЗМІ. Також Instagram видалив фотографії з профілю Насті Рибки, які послужили джерелом розслідування. Олексій Навальний відмовився видаляти матеріали розслідування на своїх ресурсах і подав відповідний позов до Роскомнадзору.

Наразі Роскомнадзор приступив до блокування сайту російського опозиціонера Олексія Навального navalny.com.

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