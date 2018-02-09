Секс-скандал в російському уряді. Влада заборонила сайт з розслідуванням Навального

Суд став на захист Дерипаски, чиї фото із російським урядовцем можуть зашкодити Кремлю

Російська влада зажадала видалити фотографії, якими були проілюстровані новини видання «Медіазона» та російської редакції «Радіо Свобода» про розслідування Фонду боротьби з корупцією, що присвячене відпочинку віце-прем'єра РФ Сергія Приходька на яхті підприємця Олега Дерипаски. Про це повідомляє «Медіазона».



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Суд став на захист Дерипаски, чиї фото із російським урядовцем можуть зашкодити Кремлю

Російська влада зажадала видалити фотографії, якими були проілюстровані новини видання «Медіазона» та російської редакції «Радіо Свобода» про розслідування Фонду боротьби з корупцією, що присвячене відпочинку віце-прем'єра РФ Сергія Приходька на яхті підприємця Олега Дерипаски. Про це повідомляє «Медіазона».

Зокрема, як випливає з повідомлення Роскомнагляду, інтернет-адреси, за якою знаходяться новини, були внесені до реєстру адрес, що містять інформацію, поширення якої в Росії заборонено. Відповідне рішення було ухвалене районним судом у Краснодарському краї РФ від 9 лютого 2018 року (тобто на наступний день після публікації новин).

Згідно з повідомленням, що надійшло до редакції «Медіазони» з Роскомнагляду, в новині «розміщені приватні фотографії та відеозаписи із зображеннями, а також інша особиста інформація без прямої або непрямої згоди громадянина, що порушує права на зображення, конфіденційність персональних даних і недоторканність приватного життя». При цьому ні на сайті суду, ні в реєстрі заборонених Роскомнаглядом сайтів адресу новини виявити не вдалося.

Новина була проілюстрована відеороликом, постом з інстаграма Насті Рибки з портретом Олексія Навального, який тримає в руках її книгу, і двома колажами авторів розслідування - на одному з них зображені Дерипаска і Приходько на яхті, на іншому - можливий маршрут прямування судна.

Окрім того, Роскомнагляд вніс до реєстру забороненої до поширення інформації згадуване розслідування російського опозиціонера Олексія Навального. Співробітник Фонду боротьби з корупцією Георгій Албурі звернув увагу, що в реєстр внесено адресу самого розслідування на сайті Навального і його відеоверсію на YouTube.

Рішення про заборону розслідування винесено тим же судом.

У розслідуванні ФБК стверджувалося, що Приходько і Дерипаска ходили на яхті до берегів Норвегії в компанії дівчат з ескорт-агентства і проводили там неформальні ділові переговори. Опозиціонер вважає таку поїздку формою хабара бізнесмена чиновнику. Як пояснював Навальний, розслідування стало можливим завдяки інстаграму дівчини, що була присутня при зустрічі Дерипаски з Приходько, відомої під псевдонімом Настя Рибка, і її автобіографічній книзі «Щоденник зі зваблення Мільярдера, або Клон для олігарха».

Сам Дерипаска назвав звинувачення Навального «брехливим плодом уяви» «групи осіб і одним з проявів спланованої замовної кампанії». У Кремлі коментувати розслідування ФБК відмовилися.

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