Навальний подав в суд на Роскомнадзор через блокування його сайту

Влада заборонила сайт з розслідуванням Навального про відпочинок в Європі мільярдера Дерипаски

Політик Олексій Навальний подав в суд на Роскомнадзор, який вимагає видалити з сайту Navalny.com інформацію про розслідування про мільярдера Олега Дерипаску та керівника апарату уряду Сергія Приходько. Позов поданий в Таганський районний суд Москви, повідомляють«Ведомости». Згідно з документом, Навальний вимагає визнати дії



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Влада заборонила сайт з розслідуванням Навального про відпочинок в Європі мільярдера Дерипаски

Політик Олексій Навальний подав в суд на Роскомнадзор, який вимагає видалити з сайту Navalny.com інформацію про розслідування про мільярдера Олега Дерипаску та керівника апарату уряду Сергія Приходько.

Позов поданий в Таганський районний суд Москви, повідомляють«Ведомости».

Згідно з документом, Навальний вимагає визнати дії Роскомнадзора незаконними і зобов'язати виключити його сторінки з реєстру забороненої інформації.

У позові наводяться відомості з розслідування Навального, зокрема про те, що Приходько ймовірно відпочивав на яхті, що належить ТОВ «Яхта-клуб Центр». Кінцевим бенефіціаром цієї компанії є мати Олега Дерипаски — Валентина Петрівна Дерипаска.

«Безоплатне користування водним судном, що належить на праві власності юридичній особі, є отриманням винагороди (доходу) в натуральній формі, не передбаченої законодавством для члена уряду Російської Федерації», — йдеться в позові.

Зазначимо, крім Навального вимоги видалити інформацію з новин про розслідування отримали «Медіазона», радіо «Свобода», Znak.com, The Village, «Сноб», Newsru.com і журнал Maxim.

Раніше стало відомо, що російська влада заборонила поширювати розслідування опозиціонера Олексія Навального про відпочинок в Європі мільярдера Олега Дерипаски та віце-прем’єра РФ Сергія Приходька. Розслідування стало можливим завдяки матеріалам, які у відкритому доступі опублікувала Анастасія Вашукевич «Рибка», що працює у сфері ескорт послуг.

Окрім того, російська влада зажадала видалити фотографії, якими були проілюстровані новини видання «Медіазона» та російської редакції «Радіо Свобода» про розслідування відпочинку Дерипаски та Приходька.



