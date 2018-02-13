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    Навальний подав в суд на Роскомнадзор через блокування його сайту

    Влада заборонила сайт з розслідуванням Навального про відпочинок в Європі мільярдера Дерипаски
    Політик Олексій Навальний подав в суд на Роскомнадзор, який вимагає видалити з сайту Navalny.com інформацію про розслідування про мільярдера Олега Дерипаску та керівника апарату уряду Сергія Приходько. Позов поданий в Таганський районний суд Москви, повідомляють«Ведомости». Згідно з документом, Навальний вимагає визнати дії
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    Російський секс-скандал із можливими геополітичними наслідками отримав продовження

    Влада заборонила сайт з розслідуванням Навального про відпочинок в Європі мільярдера Дерипаски

    Політик Олексій Навальний подав в суд на Роскомнадзор, який вимагає видалити з сайту Navalny.com інформацію про розслідування про мільярдера Олега Дерипаску та керівника апарату уряду Сергія Приходько.

    Позов поданий в Таганський районний суд Москви, повідомляють«Ведомости».

    Згідно з документом, Навальний вимагає визнати дії Роскомнадзора незаконними і зобов'язати виключити його сторінки з реєстру забороненої інформації.

    У позові наводяться відомості з розслідування Навального, зокрема про те, що Приходько ймовірно відпочивав на яхті, що належить ТОВ «Яхта-клуб Центр». Кінцевим бенефіціаром цієї компанії є мати Олега Дерипаски — Валентина Петрівна Дерипаска.

    «Безоплатне користування водним судном, що належить на праві власності юридичній особі, є отриманням винагороди (доходу) в натуральній формі, не передбаченої законодавством для члена уряду Російської Федерації», — йдеться в позові.

    Зазначимо, крім Навального вимоги видалити інформацію з новин про розслідування отримали «Медіазона», радіо «Свобода», Znak.com, The Village, «Сноб», Newsru.com і журнал Maxim.

    Раніше стало відомо, що російська влада заборонила поширювати розслідування опозиціонера Олексія Навального про відпочинок в Європі мільярдера Олега Дерипаски та віце-прем’єра РФ Сергія Приходька. Розслідування стало можливим завдяки матеріалам, які у відкритому доступі опублікувала Анастасія Вашукевич «Рибка», що працює у сфері ескорт послуг.

    Окрім того, російська влада зажадала видалити фотографії, якими були проілюстровані новини видання «Медіазона» та російської редакції «Радіо Свобода» про розслідування відпочинку Дерипаски та Приходька.


    суд Свобода радіо відпочинок розслідування
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